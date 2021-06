© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra ieri criticava il restauro del Colosseo voluto dal governo Berlusconi. Oggi con Franceschini lo utilizza per il G20 della Cultura. Ormai non ci stupiamo più. Noi come sempre avevamo ragione, loro lo apprezzano con anni di distanza". Così in un tweet il commissario romano di Forza Italia senatore Maurizio Gasparri. (Com)