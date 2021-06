Croazia: segnalata bomba in aereo Praga-Spalato, polizia non rinviene ordigni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia croata non ha rinvenuto alcun ordigno sull'aereo in volo da Praga a Spalato su cui era stata segnalata una bomba. Lo riferisce il sito "Slobodna Dalmacija", citando un messaggio del ministero dell'Interno croato pubblicato su Twitter. Il ministero precisa che sono stati esaminati anche i passeggeri e i membri dell'equipaggio, i quali si trovano all'interno dell'aeroporto di Spalato. In precedenza l'emittente "N1" ha appreso da fonti riservate che un aereo passeggeri che stava volando sulla rotta Praga-Spalato è atterrato oggi a causa della segnalazione di una bomba. L'aereo è atterrato a Spalato con la notifica dello stato di emergenza da parte del pilota. Secondo fonti di "Slobodna Dalmacija" il velivolo appartiene alla compagnia ceca Smartwings. I controlli sono ancora in corso ma l'aeroporto non è stato chiuso al traffico. Il velivolo è stato collocato in una posizione separata dal resto dello spazio adibito al traffico aereo. (Seb)