Imprese: Lion III Re, primo bond catastrofale per Generali

- Assicurazioni Generali ha stipulato un contratto di riassicurazione pluriennale garantito da attivi di alto merito creditizio con Lion III Re Dac, una "special purpose company" irlandese che per un periodo di quattro anni coprirà le possibili perdite catastrofali subite dal Gruppo a seguito di tempeste in Europa e terremoti in Italia. Stando al relativo comunicato stampa, Lion III Re Dac ha emesso un'unica tranche di titoli di debito per 200 milioni di euro per finanziare gli impegni assunti ai sensi del contratto di riassicurazione. I titoli sono stati collocati presso investitori che operano sul mercato dei capitali, tramite un’emissione conforme alla normativa statunitense. La richiesta da parte degli investitori, prosegue la nota, ha consentito a Generali di garantire la protezione con un premio annuo del 3,50 per cento su 200 milioni di euro di copertura del contratto di riassicurazione, che Lion III Re Dac corrisponderà a sua volta agli investitori come parte degli interessi pagati sui titoli. (segue) (Com)