Imprese: Lion III Re, primo bond catastrofale per Generali (3)

- “Generali ha dimostrato ancora una volta di meritare la fiducia sia degli investitori sia dei riassicuratori tradizionali, riuscendo a coglierne le esigenze: questa nuova emissione permette al Gruppo di ottimizzare ulteriormente l’acquisizione delle coperture riassicurative, facendo leva, grazie alla qualità del suo portafoglio, sulla fiducia del mercato riassicurativo tradizionale e di quello Ils", ha commentato Sandro Panizza, group chief insurance e investment officer di Generali, aggiungendo che l'interesse degli investitori per i titoli emessi da Lion III Re Dac "ha consentito a Generali di ottenere un miglior bilanciamento sul rendimento del rischio per l'intero programma di riassicurazione”. Il successo ottenuto con l'emissione del terzo bond catastrofale, ha continuato il group chief financial officer Cristiano Borean, conferma l'ottimo posizionamento di Generali nel mercato Ils. "Questa transazione dimostra ulteriormente l'approccio innovativo del Gruppo nell’implementare la sua strategia di gestione del capitale, riuscendo a integrare i principi di sostenibilità con soluzioni alternative di trasferimento del rischio: l’aderenza del Gruppo al Green Ils Framework conferma inoltre il nostro impegno per la sostenibilità attraverso il continuo sostegno a progetti green e il coinvolgimento di tutti i nostri stakeholder per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso. (Com)