Mozambico: presidente Nyusi annuncia inasprimento restrizioni anti-Covid

- Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha annunciato un inasprimento delle misure di restrizione per il contrasto al Covid-19 e l'estensione di un'ora del coprifuoco notturno, che ora inizierà alle 22:00 anziché alle 23:00 e terminerà alle 04:00 nelle aree metropolitane. Parlando in un discorso televisivo trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato si è detto preoccupato che le persone non rispettino le misure di prevenzione di Covid-19 e ha aggiunto che i servizi al pubblico saranno offerti solo su prenotazione e che circa il 30 per cento della forza lavoro nei settori privato e pubblico dovrà lavorare da remoto. Inoltre, coloro che partecipano a eventi religiosi, conferenze e riunioni non dovranno superare il numero di 40 al chiuso e di 80 all'aperto, mentre ristoranti, take-away e servizi di consegna a domicilio potranno rimanere aperti dalle 06:00 alle 20:00 e i negozi fuori licenza dalle 09:00 alle 15:00. I centri commerciali resteranno aperti dalle 09:00 alle 18:00 tutti i giorni tranne la domenica e i giorni festivi, quando dovranno chiudere entro le 15:00. Vietate anche i raduni in spiaggia per svago, giochi o feste. Il Mozambico, come tutti i Paesi dell'Africa sub-sahariana, ha conosciuto un'impennata di casi di Covid-19 negli ultimi giorni, con 441 contagi registrati nelle ultime 24 ore e una media di 246 nuovi casi su base settimanale. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati segnalati 45.785 casi totali e 480 decessi da Covid. (Res)