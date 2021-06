Lombardia: Anas, manutenzione impianti in galleria lungo statale 366 "dell'aeroporto della Malpensa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria che Anas ha programmato agli impianti a servizio delle gallerie per l'efficientamento energetico dei tunnel Malpensa VI e Malpensa VII dal km 5,900 al km 8,250 della strada statale 336 "dell'aeroporto della Malpensa" in provincia di Varese. Lo comunica Anas in una nota. Nel dettaglio, per rimuovere i new jersey in calcestruzzo che separano l'area di cantiere dalla corsia aperta al traffico, nella giornata di lunedì 28 giugno un tratto della statale sarà provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni dal km 5,500 al km 7,720 nella sola fascia oraria compresa dalle ore 21 alle ore 6 di martedì 29 giugno. Per poter realizzare la segnaletica orizzontale definitiva, lo stesso provvedimento alla circolazione veicolare sarà attivo venerdì 2 luglio, con la chiusura provvisoria del tratto in entrambe le direzioni nella sola fascia oraria compresa dalle ore 21 alle ore 06 di sabato 3 luglio. (Com)