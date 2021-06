Roma Metropolitane: Figliomeni (Fd'I), adottare ogni misura per evitare il fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento di crisi economica del Paese sapere che i 132 dipendenti di Roma Metropolitane riceveranno solo metà dello stipendio a fine giugno e, allo stato attuale, non sono previsti altre erogazioni lascia esterrefatti sapendo che dietro ogni dipendente c'è una famiglia". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Saremo in piazza del Campidoglio il primo luglio - aggiunge - accanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, per rappresentare all'amministrazione capitolina a guida cinque stelle l'importanza di una società deputata ad attuare e ammodernare le infrastrutture per la mobilità della città di Roma. Questa crisi non nasce oggi, ma viene da lontano, il lontano 2016 nel quale l'incapacità e l'improvvisazione dei grillini hanno comportato un quadro sconfortante di tutte le società partecipate di Roma Capitale. Nel corso di questi cinque anni abbiamo cercato, con spirito propositivo finalizzato solo al bene della città e dei lavoratori, di pungolare l'amministrazione Raggi per evitare che si giungesse a questo risultato ossia che Roma Metropolitane, così come tante altre realtà, è sul baratro del fallimento. Anche in occasione del Consiglio straordinario previsto per il prossimo cinque luglio faremo sentire forte e chiara la nostra voce, la voce dei lavoratori che più di ogni altro, stanno subendo le scelte scellerate della Giunta grillina". (Com)