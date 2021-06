Milano 2021: Tajani (FI), se non ci sono civici candidiamo politici, Lupi il migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si trovano candidati civici per Milano, è necessario puntare su un politico, secondo il coordinazione nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che rilancia il nome di Maurizio Lupi per il ruolo di sindaco. “Credo che in tempi molto brevi troveremo il miglior candidato possibile. Non si tratta di fare in fretta, ma di individuare il miglior candidato per raccogliere consensi e vincere, ma anche il miglior candidato o candidata per governare bene la città di Milano nei prossimi anni. Quindi un po’ di pazienza e troveremo un candidato sindaco vincente”, ha detto Tajani a margine del lancio della campagna elettorale di Forza Italia a Milano. “Si sta discutendo, la linea generale - ha proseguito Tajani - è quella di trovare dei candidati civici che possano allargare i confini del centrodestra, ma se non ci saranno candidati di area civica dovremo per forza candidare politici e se si dovesse candidare un politico certamente Lupi sarebbe il miglior candidato possibile. C’è il tempo per discutere e vedere”. A chi gli chiedeva se abbia parlato in questi giorni con il segretario della Lega Matteo Salvini dei possibili candidati, il coordinatore di Forza Italia ha risposto: “Non ne ho parlato, vedremo quali sono i nomi. Ben vengano candidati di area civica, vedremo se saranno candidati vincenti. A me interessa vincere, non mi voglio soffermare su un nome o un altro o una categoria”.(Rem)