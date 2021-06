© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel governo "non vedo differenza tra ministri tecnici e politici". Lo ha dichiarato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". "A livello di ministeri c'è più rapidità e immediatezza", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto come nella Pubblica amministrazione non sia presente nessun giudizio strutturale sulle donne. (Rin)