- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "abbiamo cinque anni in cui dobbiamo mantenere il ritmo" sulle riforme. Lo ha dichiarato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". Il ministro ha sottolineato la necessità di incoraggiare ricerca e imprenditori, con incentivi e fondi pubblici, per lavorare insieme. (Rin)