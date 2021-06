Migranti: Guardia costiera libica annuncia di aver "salvato " 27 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle Forze navali libiche, generale Masoud Abdel Samad, ha annunciato il salvataggio di 27 migranti di diverse nazionalità africane, diretti verso le coste europee su un gommone. In un post su Facebook pubblicato oggi, Abdel Samad ha dichiarato: "Non appena ricevuta una richiesta di soccorso, la motovedetta Fezzan si è recata sul posto, dopo essere stata dotata delle capacità necessarie per l'operazione di ricerca e salvataggio”. Non appena terminata l'operazione, i migranti sono stati sbarcati al punto di approdo della base navale di Tripoli e sono stati trasferiti all'Agenzia anti-immigrazione illegale (Dcim) libica. Abdel Samad ha confermato, in precedenza, che le autorità libiche stanno effettuando "molte operazioni di salvataggio, nonostante il grandissimo afflusso di imbarcazioni con migranti clandestini". (segue) (Lit)