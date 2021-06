Migranti: Guardia costiera libica annuncia di aver "salvato " 27 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un video messaggio trasmesso durante la conferenza di Berlino sulla Libia il 23 giugno, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato le autorità unitarie transitorie della Libia a consentire “l’immediato rilascio” dei migranti e dei richiedenti asilo arbitrariamente detenuti. In un'intervista concessa ieri ad "Agenzia Nova", Stephanie Williams - ex capo pro-tempore della missione Onu in Libia (Unsmil), considerata l’architetto dell’accordo che ha portato alla nascita del primo governo unitario libico in sette anni - ha detto che "l’Onu ha sempre detto che i centri di detenzione vanno chiusi e che la Libia non è un porto sicuro. Abbiamo visto, durante il nostro periodo in Libia, una sovra-enfasi sui centri di detenzione, dove una minoranza di migranti è imprigionata in condizioni davvero terribili, come ben documentato dalle agenzie Onu e dalle organizzazioni per i diritti umani. Ma ci sono anche 800 mila migranti che vivono all’aperto in Libia”. La soluzione per questa “tremenda crisi dei diritti umani”, secondo Williams, passa dalla stabilizzazione del Paese. “Serve un governo unito, sovrano e rappresentativo che lavori per l’unificazione delle istituzioni di sicurezza, si impegni nell’attuazione dello stato di diritto, lavori al disarmo delle milizie e alla loro integrazione all’interno di forze di sicurezza disciplinate. Questo è anche un modo per contrastare il fenomeno dei trafficanti di esseri umani, carburante, droga e armi”, aggiunge Williams. (Lit)