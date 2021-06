Spagna-Iraq: ministro Hussein, terrorismo è una minaccia per la pace nel modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo è una minaccia per la società irachena e per la pace nel mondo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fuad Hussein, nel corso di una conferenza stampa a Madrid con l'omologa spagnola Arancha Gonzalez Laya, ringraziando il governo ed il popolo spagnolo per il sostegno nella lotta contro Daesh. Hussein ha anche evidenziato i forti legami con la Spagna, che hanno a che fare anche con il rapporto con l'Unione europea e la Nato. Il ministro iracheno ha spiegato che durante l'incontro sono stati affrontati diversi tempi relativi alle relazioni bilaterali e a tutta l'area mediorientale. "La nostra intenzione è riattivare la Commissione mista Spagna-Iraq e trovare strumenti per poter sviluppare i legami tra entrambi i Paesi", ha sottolineato Hussein, dicendosi "felice" di poter ospitare a breve a Baghdad l'omologa. In merito alla lotta al terrorismo, Hussein ha sottolineato che lo Stato islamico "si è sgretolato" grazie agli sforzi della forze della coalizione internazionale, ma l'Isis continua ad avere cellule e basi in Iraq, Siria, Afghanistan e si è esteso ad altri Paesi africani. Pertanto, ha spiegato il ministro iracheno, "la lotta deve continuare", ricordando che non si tratta solo di una lotta militare "ma anche ideologica". (Spm)