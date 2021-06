Etiopia: Blinken, elezioni svolte in contesto di grave instabilità, ora avviare processo di consenso nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni generali del 21 giugno scorso in Etiopia si sono svolte in un contesto di grave instabilità, tra cui crescenti conflitti interetnici e intercomunali e un processo elettorale non libero o equo per tutti gli etiopi. È quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che in una nota diffusa oggi dal suo ufficio ha inoltre condannato il boicottaggio delle elezioni da parte dei partiti di opposizione, la detenzione di leader politici e le violenze in corso in più parti del Paese, sottolineando la necessità di avviare uno sforzo inclusivo per costruire un consenso nazionale in Etiopia che preservi la sovranità e l'unità dello Stato e rafforzi l'ordine costituzionale. "La democrazia fiorisce quando le istituzioni di governo sono inclusive, trasparenti, responsabili e reattive nei confronti dei suoi cittadini. Tenendo presente questo fatto immutabile, gli Stati Uniti elogiano quegli etiopi che hanno esercitato il loro diritto di voto il 21 giugno", ha affermato Blinken. (segue) (Nys)