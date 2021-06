Etiopia: Blinken, elezioni svolte in contesto di grave instabilità, ora avviare processo di consenso nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo successivo alle elezioni, secondo il segretario di Stato, è fondamentale che gli etiopi si uniscano per affrontare le crescenti divisioni. "Esortiamo i politici e i leader della comunità a rifiutare la violenza e ad astenersi dall'incitare altri alla violenza. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare gli etiopi a far avanzare il dialogo post-elettorale, la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione nazionale in Etiopia", prosegue la dichiarazione. "Il conflitto in corso, la violenza e la probabile dichiarazione di carestia nel Tigrè richiedono un'azione urgente, compreso un cessate il fuoco, il ritiro delle forze eritree dal territorio etiope, un'indagine trasparente sulle atrocità e un accesso umanitario senza ostacoli alle popolazioni bisognose. Attendiamo con impazienza - conclude Blinken - una continua collaborazione con il popolo etiope e sosteniamo gli sforzi per promuovere una partecipazione politica inclusiva che sposti il ​​paese sulla strada della democrazia e dell'unità nazionale". (Nys)