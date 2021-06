Slovenia: ministro Giustizia Dikaucic a colloquio con commissario Ue Reynders (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro sloveno e il commissario europeo hanno anche affrontato le questioni relative alla protezione dei dati personali, ovvero la preparazione dell'armonizzazione della legislazione nazionale in questo settore, come richiesto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Riguardo alla procedura di nomina dei procuratori europei delegati in Slovenia, il ministro Dikaucic ha informato il commissario della causa intentata da alcuni candidati non selezionati e della proposta di un provvedimento cautelare che vieti al tribunale di pubblicare un bando pubblico per la nomina di procuratori delegati europei. Il tribunale ha fissato al 29 giugno 2021 il termine per la presentazione dei fascicoli e l'eventuale risposta alla richiesta di decreto ingiuntivo. Una decisione su tale richiesta è quindi attesa dopo tale termine. Il tribunale ha anche fissato un termine di 15 giorni per rispondere alla causa. Il ministro ha assicurato il continuo sostegno della Slovenia al progetto della Procura europea e alla nomina dei procuratori europei delegati sloveni non appena la procedura sarà completata. (segue) (Seb)