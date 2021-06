Slovenia: ministro Giustizia Dikaucic a colloquio con commissario Ue Reynders (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders ha chiesto spiegazioni al ministro della Giustizia sloveno Marjan Dikaucic in merito alla nomina non ancora effettuata dei procuratori delegati europei. Reynders ha ribadito ieri la propria preoccupazione per il fatto che la Slovenia non sia ancora riuscita a nominare due procuratori delegati all'interno della Procura europea (Eppo). La Procura europea prevede al proprio interno dei procuratori europei delegati provenienti da tutti gli Stati membri che partecipano all'Eppo. Alcuni Stati membri partecipanti sono in ritardo nella nomina dei loro procuratori delegati, ha affermato il commissario europeo per la giustizia Didier Reynders in un intervento presso il Parlamento europeo a Bruxelles. La Commissione europea si rammarica del fatto che la Procura europea abbia dovuto iniziare a lavorare senza procuratori delegati provenienti da due Paesi membri, Finlandia e Slovenia, ha affermato il commissario. (segue) (Seb)