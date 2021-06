Slovenia: ministro Giustizia Dikaucic a colloquio con commissario Ue Reynders (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito Reynders ha espresso soddisfazione per il fatto che nel frattempo è stato raggiunto un accordo con la Finlandia. Il commissario ha poi espresso preoccupazione per il fatto che la Slovenia non sia ancora riuscita a nominare due procuratori europei delegati. "Proprio oggi ho inviato una lettera al nuovo ministro esprimendo le mie preoccupazioni e chiedendo chiarimenti", ha detto Reynders aggiungendo che le procedure di nomina devono essere trasparenti. "Una cosa è chiara: le procedure per la nomina dei procuratori europei delegati devono essere del tutto trasparenti. Per questo ho chiesto ulteriori informazioni sulla decisione del governo sloveno di annullare la precedente procedura e sono ora in attesa di una risposta dalle autorità slovene", ha affermato il commissario europeo alla Giustizia. (Seb)