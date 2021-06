Milano 2021: Tajani (FI), Berlusconi non credo che possa candidarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani difficilmente il presidente Silvio Berlusconi si candiderà alle Comunali di Milano. “La lista è pronta, poi vedremo chi farà il capolista. Berlusconi non credo che possa candidarsi, perché ancora deve rimanere in casa, perché i medici gli hanno prescritto un periodo di convalescenza a casa. Quindi non credo che possa partecipare come candidato alla campagna elettorale, ma idealmente nella sua Milano lui sarà particolarmente sensibile, parlerà e dirà ciò che pensa per fare in modo che Forza Italia possa avere un ottimo risultato alle prossime comunali, nella sua città”, ha detto Tajani a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale di Forza Italia a Milano. A chi gli chiedeva se i ministri saranno in campo, il coordinatore azzurro ha risposto: “Penso di sì. Oggi c’è il ministro Gelmini e tutti quanti i ministri e i dirigenti di partito saranno in campo in tutte le città dove si vota”. “Dalla vittoria di Forza Italia - ha concluso Tajani - dipende anche il futuro politico del centrodestra e se noi nel 2023, facendo un salto di qualità, vogliamo cominciare a costruire qualche cosa di nuovo, dobbiamo partire da un risultato positivo di Forza Italia, che è il seme del salto di qualità che deve fare il centrodestra”.(Com)