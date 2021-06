Ex Ilva: Fornaro (Leu), sospendere richiesta Cassa integrazione ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, sottolinea: "I lavoratori dell'ex Ilva hanno ragione: l'azienda, oggi partecipata al 50 per cento dallo Stato, sospenda la procedura di richiesta della Cassa integrazione ordinaria in attesa del tavolo previsto al Mise il prossimo 8 luglio. Non ci sono ragioni di contrazione di mercato - continua il parlamentare in una nota - che giustifichino la posizione dell'azienda in una fase in cui c'è una ripresa della domanda di acciaio. Non è accettabile che ci si trovi sempre di fronte alla vecchia ricetta di scaricare sui lavoratori i costi degli errori aziendali". (Com)