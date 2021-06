Energia: il Belgio contrario al parco eolico offshore di Dunkerque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo belga vuole rivolgersi alla giustizia francese e alla Commissione europea contro il parco eolico offshore della Francia che sorgerà al largo di Dunkerque. Bruxelles accusa Parigi di aver stabilito nel 2016 la zona dove sorgerà il progetto senza essere interpellata, nonostante si trovi alla frontiera. "Verrà sporta denuncia presso la Commissione europee perché il nostro Paese non è stato consultato sul tema del posizionamento della zona, nonostante. le direttive europee lo esigano", si legge in un comunicato diffuso dal ministro belga della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, spiegando che entro il 10 luglio si rivolgerà al Tribunale di Lille. "Spostare il parco di 5 chilometri in mare potrebbe risolvere quasi tutte le obiezioni formulate dal Belgio", ha spiegato il ministro nella nota. Nel caso contrario, il parco si andrebbe a situare "nello spazio aereo controllato dal Belgio".(Beb)