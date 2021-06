Milano 2021: Tajani (FI), dobbiamo vincere, abbiamo lista molto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi dobbiamo vincere le elezioni a Milano”. Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale nel capoluogo lombardo. “Per vincere - ha aggiunto Tajani - bisogna avere una squadra competitiva e noi abbiamo preparato una lista molto forte, la lista di Forza Italia, che ha una tradizione consolidata in questa città, che non a caso è la città di Silvio Berlusconi”. “Abbiamo fatto liste competitive anche in tutte le zone quindi ci candidiamo con una visione di città diversa da quella del sindaco Sala e ci candidiamo a governare bene la città di Milano. La partita è aperta, non lasceremo nulla al caso”, ha concluso il coordinatore azzurro. (Rem)