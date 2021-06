Armenia-Azerbaigian: premier georgiano, mediazione in crisi fra i due Paesi nostro successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un successo estremamente importante della politica estera georgiana è il recente accordo fra Armenia Azerbaigian mediato il sostegno degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier georgiano, Irakli Gharibashvili, nel corso della sua relazione in Parlamento incentrata sullo sviluppo decennale del Paese. “Si tratta di un evento davvero senza precedenti che sottolinea il nostro ruolo speciale nell'assicurare la pace nella regione”, ha affermato il premier. Il capo del governo georgiano ha affermato che la guerra nel Nagorno-Karabakh ha posto notevoli difficoltà all'intera regione. Secondo Gharibashvili, la pace e la stabilità nel quartiere sono essenziali per la Georgia e per questo il governo persegue una politica di cooperazione equilibrata e allo stesso tempo reciprocamente vantaggiosa. "Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i leader di entrambi i paesi, il presidente Ilham Aliyev e il primo ministro Nikol Pashinyan. Dichiaro la mia disponibilità a continuare questo processo per raggiungere la pace e la stabilità comuni", ha affermato il primo ministro. Inoltre, secondo Gharibashvili è in corso un intenso dialogo con la Turchia per approfondire la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, dell'agricoltura e di altri settori. (Rum)