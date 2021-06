Speciale infrastrutture: Filt Cgil, occorre snellire iter approvazione contratto programma Mims-Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi sono la vera criticità della nuova programmazione, soprattutto visti gli investimenti previsti dal Pnrr sul lato infrastrutture ferroviarie. Lo sottolinea la Filt Cgil sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti - tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana (Rfi) su cui ha riferito in audizione alla commissione Trasporti della Camera il ministro Enrico Giovannini. Secondo la Federazione dei Trasporti della Cgil, "occorre snellire il percorso, non ha senso passare dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato, ad esempio come accade per il contratto di programma Anas che non passa dalle commissioni parlamentari. Per accelerare serve cambiare strategia perché è una materia condivisa tra Stato e Regioni e viene approvata con decreto interministeriale Mims e Mef. Ha quindi senso - conclude la Filt Cgil - saltare il passaggio delle commissioni parlamentari". (Com)