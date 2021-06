Speciale infrastrutture: Usa, McConnell, sul piano per le infrastrutture Biden cede alle pressioni della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha criticato aspramente il presidente Usa, Joe Biden, per aver "ceduto" alle pressioni delle frange più a sinistra del Partito democratico nell’intesa per il piano infrastrutturale. Secondo McConnell, Biden avrebbe mostrato un atteggiamento “ambiguo”, approvando un quadro infrastrutturale bipartisan di 579 miliardi di dollari per poi minacciare di porre il veto se questo non sarà accompagnato da un pacchetto di riconciliazione molto più ampio. “Meno di due ore dopo aver elogiato pubblicamente i nostri colleghi e aver effettivamente approvato l'accordo bipartisan, il presidente ha compiuto il passo straordinario di minacciare il veto. È stata la storia di due conferenze stampa", ha detto McConnell in Senato. I conservatori hanno già criticato la “strategia dei due binari” scelta dai democratici per far avanzare il piano sulle infrastrutture, basata sull’approvazione di un pacchetto bipartisan ridimensionato, accompagnato però da un pacchetto di riconciliazione più ampio da portare avanti senza il sostegno repubblicano, ma difficile da realizzare. (Nys)