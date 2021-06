Speciale infrastrutture: Sardegna, fondi comunitari, in III commissione gli assessori alla Programmazione e Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatta dell'andamento della spesa comunitaria l'assessore dell'Agricoltura, Gabriella Murgia: "Abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi, attestandoci sul 103,1 per cento di spesa e tutte le misure sono praticamente chiuse, mentre in due soli mesi l'ente pagatore regionale ha erogato risorse per 74 milioni di euro". L'assessore ha anche precisato che 380 milioni dovranno essere rendicontate entro la fine del 2023 ed ha confermato l'estensione al biennio 2021-2022 delle strategie e della programmazione Feasr con la possibilità di scorrimento delle graduatorie del programma "giovani in agricoltura" e l'indizione di nuovi bandi per importi complessivi che superano i 430 milioni di euro. Le performance e le dinamiche del fondo sviluppo e coesione sono state illustrate dal direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto e da Fabio Atzeni del Fondo per lo sviluppo e la coesione che hanno riassunto le principali cifre della programmazione ripartita in sei aree tematiche: "Un miliardo 214 milioni di euro, dei quali risultano impegnati circa un miliardo e 100 milioni per la maggior parte destinate alle infrastrutture". (Rsc)