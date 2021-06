© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte esterno dell'immigrazione, "servono interventi concreti ai Paesi terzi". Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". "L'Europa deve intervenire con risorse per risollevare questi Paesi", ha sottolineato la ministra, aggiungendo come nei primi sei mesi siano aumentati gli sbarchi in Italia. (Rin)