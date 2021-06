Ue-Slovenia: Jansa, nomina procuratori delegati rispetta il diritto nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il nuovo ministro della Giustizia Marjan Dikaucic ha assunto il 16 giugno le funzioni a capo del dicastero. Nella serata precedente il Parlamento ha votato per la sua nomina con 44 voti a favore. Il ministro non è stato sostenuto da 41 parlamentari dell'opposizione, mentre 5 deputati erano assenti. Dopo il voto, il ministro Dikaucic ha ribadito che manca solo un anno alla fine del mandato e che il programma di lavoro è in gran parte determinato. La precedente ministra slovena della Giustizia Lilijana Kozlovic ha rassegnato il 27 maggio le dimissioni dall'incarico. Le dimissioni sono seguite ai contrasti con il resto dell'esecutivo per la nomina dei procuratori delegati sloveni che faranno parte della futura Procura dell'Unione europea. Le dimissioni sono giunte dopo che il governo di Lubiana ha annullato la procedura di nomina già in corso. I candidati erano Matej Ostir e Tanja Frank Eler, ed erano stati proposti dal Consiglio dei pubblici ministeri. Kozlovic ha reagito affermando che la decisione di interrompere il processo di selezione "è infondata". "Come ho più volte sottolineato, la procedura è stata eseguita legalmente dal ministero della Giustizia, in conformità con la legislazione nazionale e con il regolamento del Consiglio dell'Ue", ha dichiarato Kozlovic.