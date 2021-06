Ue-Slovenia: Jansa, nomina procuratori delegati rispetta il diritto nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Janez Jansa ha replicato su Twitter alle dimissioni della ministra affermando di avere già chiesto al presidente del Partito di centro moderno (Smc), Zdravko Pocivalsek, di proporre un nuovo nome per il dicastero della Giustizia il prima possibile. Il procuratore generale Drago Sketa aveva dichiarato in precedenza che un eventuale annullamento del procedimento di nomina per i procuratori delegati avrebbe potuto rappresentare un'ingerenza arbitraria nell'indipendenza e autonomia dell'ufficio del pubblico ministero. (Seb)