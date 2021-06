Assobirra: Sannella nominato vicepresidente, Camilli (Unindustria) "congratulazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Sannella è stato nominato vicepresidente dell'associazione Assobirra. "Voglio esprimere a nome mio e delle imprese di Unindustria, le più sentite congratulazioni a Federico Sannella per la sua nomina a vicepresidente di un'associazione importante come Assobirra". Lo dichiara in una nota Angelo Camilli presidente di Unindustria – Mi fa particolarmente piacere questo incarico ad un manager di primo piano di Birra Peroni che conosciamo molto bene essendo il Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria. Sono certo che Federico Sannella darà un contributo molto importante ad Assobirra sia per la profonda conoscenza del settore sia per le sue qualità professionali. Un augurio di buon lavoro anche al neo presidente Alfredo Patolongo e a tutta la sua squadra".(Com)