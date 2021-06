Energia: Zweguintzow, eolico in crescita nel paniere delle fonti di Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della quota di rinnovabili, segnatamente dell'eolico, nel paniere delle fonti di Enel in Russia rappresenta un cambiamento nella struttura del business della società, pima ancora che dal punto di vista tecnologico. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il direttore generale di Enel Russia, Stephane Zweguintzow, a margine della cerimonia di inaugurazione del parco eolico di Azov. "Quello di Azov, di 90 megawatt, è un piccolo impianto, che rapportato alla capacità installata di Enel - in Russia ne vanta 5.600 megawatt - è una piccola percentuale. Abbiamo in costruzione un secondo impianto, quello di Murmansk, che nel 2022 porterà la capacità installata in rinnovabili a 290 megawatt. Questi rappresenteranno il 40 per cento della nostra Ebitda. Quindi si tratta di una trasformazione non tanto tecnologica quanto di business. Il peso delle rinnovabili nel nostro business model avrà un' importanza molto maggiore rispetto al singolo megawatt", ha dichiarato il direttore generale di Enel in Russia. (Rum)