Tunisia: ministro Esteri chiede sostegno alla Germania per produrre vaccini in Africa

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman el Jerandi, ha invitato la Germania a sostenere la produzione di vaccini contro il Covid-19 nei Paesi africani dotati di infrastrutture e competenze adeguate. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri tunisino. In un incontro con il ministro tedesco dello Sviluppo economico, Gerd Muller, avvenuto a Berlino, Jerandi ha sottolineato la necessità di un nuovo approccio alla collaborazione tra Tunisia e Germania alla luce delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Il ministro degli Esteri tunisino ha sottolineato la necessità di accelerare la fornitura di vaccini anti-Covid per il continente africano. Da parte sua, il ministro tedesco ha espresso la disponibilità di Berlino a sostenere queste iniziative, ribadendo l’appoggio alla Tunisia nei suoi sforzi per affrontare le sfide economiche e sociali, nonché a sostenere i negoziati in corso tra il Paese nordafricano e il Fondo monetario internazionale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle riforme economiche. (Tut)