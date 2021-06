Rifiuti: Fiepet-Confesercenti, con giorni ponti a rischio raccolta in ristoranti, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fiepet-Confesercenti siamo molto preoccupati per la gestione dei rifiuti in città nei prossimi giorni. Abbiamo di fronte un 'ponte lungo' che cade nel weekend, dal 26 al 29 giugno, e poiché gran parte dei ristoranti nella Capitale e nell'hinterland sono già prenotati si prevede sold out". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Questo produrrà inevitabilmente una produzione maggiore di rifiuti – in particolare vetro e umido – e se persisteranno le criticità già note sulla raccolta presso i locali, il rischio è che il sistema di gestione vada del tutto in tilt. Si creerebbe così un caos che ricadrà sulle spalle degli esercenti. Chiediamo quindi - spiega ancora - un intervento delle istituzioni affinché vengano garantiti i servizi necessari. I cumuli di immondizia non ritirati rischiano di generare un problema igienico-sanitario, oltreché un danno ai residenti e d'immagine per il decoro urbano della città. La nostra associazione anche sul pagamento della Tari 2021 ha chiesto un incontro sul tema alla sindaca Raggi e agli assessori Lemmetti e Coia, con l'auspicio di risolvere presto le criticità".(Com)