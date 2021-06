Emilia-Romagna: assessore Doni, da questa settimana sequenziamento effettuato su tutti i nuovi casi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna da questa settimana l’operazione di sequenziamento, utile a individuare eventuali varianti presenti, viene effettuata su tutti i nuovi casi positivi Covid 19 registrati. A spiegarlo, l’assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini: “Abbiamo sempre fatto una attività di sequenziamento settimanale, casuale, sui casi positivi, secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità - ha affermato Donini - Da questa settimana, invece, visto anche il numero ridotto di nuovi contagiati giornalieri, il sequenziamento viene ulteriormente incrementato e fatto su tutti i nuovi casi positivi registrati”. Rispetto alla variante Delta, l’assessore ha sottolineato come “sarà possibile fare una valutazione più approfondita sul suo reale impatto dalla prossima settimana, dopo avere valutato almeno una serie settimanale di dati". (Ren)