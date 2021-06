Libia: Stato maggiore della Difesa, nessun raddoppio dei militari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato maggiore della Difesa (Smd) ha smentito le notizie diffuse da alcuni organi di stampa in merito ad un raddoppio dei militari italiani presenti in Libia. “In esito alle notizie di stampa circa il raddoppio del contingente italiano in Libia, lo Stato maggiore della Difesa comunica che si tratta di informazioni destituite di ogni fondamento. L'attuale presenza militare italiana si attesta sulle 250 unità su un totale massimo autorizzato di 400. In atto non c'è alcuna interlocuzione con le autorità libiche finalizzata all'aumento del contingente nazionale come ipotizzato da fonti non qualificate”, si legge in una nota di Smd. “Come deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 giugno, nell'aerea africana saranno dispiegate 17 missioni a conferma della strategia italiana volta a promuovere una maggiore attenzione verso il sud e in particolare verso quella parte del Continente africano che si sviluppa all'interno di un immaginario triangolo, i cui vertici congiungono quadranti tra loro distanti ma interconnessi: a sud-ovest c'è il Golfo di Guinea, a sud-est il Como d'Africa, e al vertice nord, sulle sponde del Mediterraneo, c'è la Libia, in cui il mantenimento della pace rappresenta una priorità per sostenere al meglio l'iniziativa delle Nazioni Unite di accompagnare il Paese alla stabilità”, si legge nella nota di Smd.(Com)