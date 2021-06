Ambiente: Acea si aggiudica finanziamento horizon 2020 per green deal europeo con promisces

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea, attraverso le proprie società Acea Elabori e Simam, insieme all'Università politecnica delle Marche e altri partner di nove diverse nazionalità, ha ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro con il progetto Promisces, che è risultato vincitore di una call del programma europeo Horizon 2020 dedicata alla realizzazione degli obiettivi del Green deal. Lo comunica in una nota Acea. Con un punteggio tecnico di 15/15, Promisces, acronimo di Preventing recalcitrant organic mobile industrial chemicals for circular economy in the soil-sediment-water system, è stato uno dei soli due progetti ammessi al finanziamento, su un totale di 90 richiedenti, nell’ambito della call Lc-Gd-8-1-2020 (Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals) - si legge nella nota -. Promisces è un programma innovativo volto a prevenire la circolazione di composti organici inquinanti all’interno di acqua, suolo e sedimenti, grazie allo sviluppo industriale di nuove soluzioni tecnologiche per implementare le strategie europee in merito a 'systemic zero-pollution' e 'circular economy' ". (segue) (Com)