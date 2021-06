Ambiente: Acea si aggiudica finanziamento horizon 2020 per green deal europeo con promisces (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Acea Elabori si focalizzerà - spiega la nota - nello sviluppo di nuove tecniche analitiche per identificare e quantificare inquinanti, avvalendosi della sua esperienza di ricerca e degli investimenti tecnologici attuati nel corso degli anni. Simam concentrerà invece le sue capacità ingegneristiche e industriali sullo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei percolati di discarica, orientandosi anche al recupero di materia". Acea precisa che "il raggiungimento di questo prestigioso finanziamento europeo testimonia l’efficacia del modello di ricerca partecipata promosso da Acea, basato sul mettere a sistema le capacità tecniche-realizzative d’eccellenza presenti all’interno del Gruppo con il sapere degli enti di ricerca. Il risultato conseguito in ambito europeo, in un contesto fortemente competitivo, oltre a rafforzare il consolidamento di Acea - attraverso il polo tecnologico di Acea elabori - nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo prioritario della sostenibilità ambientale all’interno delle strategie e dei valori aziendali", conclude la nota. (Com)