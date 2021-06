Nicaragua: Corte interamericana chiede liberazione "immediata" di 4 oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) ha chiesto al Nicaragua la liberazione "immediata" di quattro degli oppositori arrestati nelle ultime settimane: Juan Sebastian Chamorro, José Adan Aguerri, Félix Maradiaga e Violeta Granera. In una decisione adottata giovedì, il tribunale ha inoltre chiesto allo Stato di adottare "in forma immediata le misure necessarie per proteggere efficacemente la vita, l'integrità e la libertà personale" degli stessi e dei loro "nuclei familiari". La Cidh, organismo al cui stato il Nicaragua aderisce, dà quindi alle autorità del Paese centroamericano tempo fino all'8 luglio per riferire delle misure messe in campo per "rispettare la decisione". Successivamente, Managua dovrà anche "presentare un rapporto periodico mensile contenente le misure adottate in conformità con la decisione". La decisione, spiega la Cidh, posa sulla possibilità che la Convenzione americana le concede di "ordinare misure provvisorie" in casi " di estrema gravità e urgenza, e quando sia necessario evitare danni irreparabili alle persone". (segue) (Nys)