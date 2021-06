Milano: banca AideXa e Finpromoter collaborano a sostegno delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle Pmi. Il progetto fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza - che a inizio giugno ha ottenuto la licenza bancaria dalla Bce - ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, un finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese. L'accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato oggi in Confcommercio Milano da Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter. X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi: il prestito, a tasso fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può ammontare fino a 100mila euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell'80 per cento sull'importo erogato a condizioni economiche estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che opera a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi. Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all'imprenditore bastano solo 20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d'interesse e, se la richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre, l'iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d'identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente. (segue) (Com)