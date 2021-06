Milano: banca AideXa e Finpromoter collaborano a sostegno delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di ripartenza come quello attuale, X Instant Garantito si configura come il finanziamento perfetto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese: ad esempio permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare la liquidità dove c'è più bisogno, ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte, gestire al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori. Grazie al finanziamento, dunque, gli imprenditori non rischiano di essere a corto di liquidità. In aggiunta, X Instant Garantito permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice e immediata. "Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo lieti di collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro richieste" ha dichiarato Roberto Nicastro, Presidente e Co-Fondatore di Banca AideXa. "Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare slancio all'Italia. Un'ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e dei confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi. Per valorizzare l'esperienza di consumo offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal Mise a Finpromoter con la Legge stabilità 2014" ha dichiarato Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter. (Com)