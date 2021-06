Rifiuti: Iv, Municipio II e città è sommersi da spazzatura, si rischia la crisi igienico-sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come tutta Roma, il II Municipio è sommerso dai rifiuti. Una situazione gravissima e insostenibile, ancor di più se si pensa all'allarme, che facciamo nostro, di Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, che rende evidente il rischio di una crisi igienico-sanitaria nella Capitale". Lo dichiarano, in una nota, Marco Dolfi e Agnese Di Santo, coordinatori Italia viva Municipio Roma II, Valerio Casini, assessore alle Attività Produttive Municipio Roma II, Rita Lattanzi e Fabio Cortese, consiglieri Municipio Roma II. "Il rimpallo di responsabilità tra Comune e Regione - spiegano - non può essere pagato dai cittadini, che vedono le strade invase dai rifiuti, pur pagando una delle Tari più alte d'Italia a fronte di un servizio non corrisposto. Lunedì potremo toglierci le mascherine all'aperto in quasi tutta Italia, ma a Roma i cittadini saranno costretti ancora ad usarla, causa sversamenti maleodoranti dei cassonetti non svuotati." Così in una nota:(Com)