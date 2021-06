Spettacolo: Ruberti (Regione Lazio), approvato ampliamento platee all'aperto a 1.500 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvato oggi l'ampliamento delle platee all'aperto fino a 1.500 posti per la Cavea dell'Auditorium, il Teatro dell'Opera al Circo Massimo e per Villa Ada. Un provvedimento importante per la ripresa dello spettacolo dal vivo e un segnale dell'impegno del presidente Zingaretti e di tutta l'amministrazione regionale affinché si possa tornare a vivere le grandi occasioni di divertimento e arricchimento culturale che la nostra città è in grado di offrire", così in una nota il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti. (Com)