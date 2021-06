Diritti: in piazza della Scala a Milano inaugurata una stele per le unioni civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il 27 giugno 1992 quando in piazza della Scala a Milano vennero simbolicamente celebrate nove unioni civili, per chiedere il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso. Ventinove anni dopo, il Comune di Milano ha deciso di ricordare quel giorno, inaugurando proprio in piazza della Scala una stele per le unioni civili, in memoria di Gianni Delle Foglie e Ivan Dragoni, una delle coppie che si dissero “sì” all’ombra di Palazzo Marino. Tanti i presenti questa mattina alla cerimonia di scoprimento della targa: tra loro il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la senatrice Monica Cirinnà, il prefetto Renato Saccone, il comandante della Polizia locale Marco Ciacci e Paolo Hutter, l’allora consigliere comunale che nel ’92, con addosso una simbolica fascia tricolore, celebrò le nove unioni. “Credo, anzi sono certo, che sia veramente il momento più dei fatti che delle parole ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare a Milano, dove stiamo cercando di progredire, di essere sempre un passo avanti e dove stiamo già pensando, se saremo noi a governare, a quello che faremo nei prossimi anni”, ha detto il sindaco di Milano. “In questo momento certamente a Milano - ha aggiunto - si sente la necessità di testimoniare da che parte stiamo con grande chiarezza, con cose simboliche come questa e anche con atteggiamenti politici fattivi, come l’appoggio al ddl Zan”. Secondo il primo cittadino occorre anche tenere presente che “su tematiche del genere senza un coraggioso protagonismo non si riesce a fare niente. La cosa buona è che i protagonisti sono tanti e sono credibili”. (segue) (Rem)