Diritti: in piazza della Scala a Milano inaugurata una stele per le unioni civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al sindaco Sala per com’è Milano, che è davvero avanguardia nei diritti e nelle grandi richieste. È una città che riconosce la pari dignità a tutti”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà. “È ufficiale: piazza della Scala Milano ’92 è stata la culla delle unioni civili. Siamo qui a inaugurare una stele che ci sopravviverà”, ha detto Paolo Hutter, che ha ricordato quello che accadde 29 anni fa, quando in piazza della Scala si assieparono “migliaia di persone, molte delle quali venute soltanto per curiosità. Questo era esattamente l’effetto che volevamo provocare”. All’epoca - ha proseguito - “abbiamo scelto la parola ‘unioni civili’ che poi sono tornate ufficialmente dopo molti anni e abbiamo deciso che tutto dovesse assomigliare il più possibile a un matrimonio civile, ma erano veri solo i sentimenti. Talmente veri che delle nove coppie - tutte sotto i quarant’anni di età tranne Gianni e Ivan - solo quattro si sono sciolte. Altre quattro sono ora unite legalmente. E Gianni e Ivan, morti nel 2007 e nel 2010, sono sicuramente uniti in cielo. Li abbiamo definiti pionieri non solo per il ruolo trascinante che hanno avuto in quella cerimonia, ma per quello che hanno fatto come animazione sociale della comunità gay e perché hanno messo la faccia nella causa per il riconoscimento legale delle coppie”. “Da questo momento abbiamo un punto della piazza dove trovarci e darci appuntamento: ‘Ci troviamo da Gianni e Ivan in piazza della Scala’. Lo faremo già stasera con l’illuminazione arcobaleno”, ha concluso Hutter. (Rem)