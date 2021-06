Croazia: Parlamento respinge candidatura di Djurdjevic alla Cassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento croato ha respinto oggi la proposta del capo dello Stato Zoran Milanovic di nominare Zlata Djurdjevic presidente della Corte di Cassazione. Secondo quanto riporta la stampa locale, la proposta ha ottenuto 37 voti favorevoli, 81 contrari e 5 astensioni. Il presidente croato Zoran Milanovic ha proposto ufficialmente il 17 giugno al Parlamento la nomina di Zlata Djudjevic. "Oggi il presidente della Repubblica Zoran Milanovic ha inviato al Parlamento croato una proposta per l'elezione della professoressa Zlata Djudjevic a presidente della Corte di cassazione della Repubblica di Croazia", ha annunciato il portavoce dell'Ufficio del presidente Nikola Jelic. La maggioranza di governo guidata dall'Unione democratica croata (Hdz) ha affermato in diverse occasioni che non sosterrà Djurdjevic perché avrebbe partecipato alla procedura elettiva in modo illegale. Djurdjevic ha da parte sua respinto le accuse. "Non ho violato la legge o la Costituzione, né ho partecipato alla procedura in maniera illegale. Non ero obbligata a rispondere alla prima chiamata. La mia procedura è iniziata quando il presidente della Repubblica di Croazia mi ha chiesto se volevo candidarmi. La prima chiamata era già partita. Quando ho accettato di candidarmi, ho aspettato la seconda chiamata e ho risposto. Ho accettato, e poi il presidente è responsabile della procedura", ha detto Djurdjevic alla presentazione dei candidati davanti alla commissione parlamentare per la Giustizia. (segue) (Seb)