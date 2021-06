Croazia: Parlamento respinge candidatura di Djurdjevic alla Cassazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione non ha sostenuto con la maggioranza dei voti nessun candidato alla carica di capo della Corte di Cassazione. Ciò significa che nessuno dei candidati ha ricevuto più della metà dei voti e solo Nikola Grmoja, deputato di Most, ha affermato di aver espresso un'opinione positiva su tutti coloro che si sono presentati. In precedenza anche i giudici della Corte di Cassazione della Croazia hanno respinto nel corso tutte e 5 le candidature alla carica di presidente del tribunale. Zlata Djurdjevic, la candidata sostenuta dal presidente della Repubblica Zoran Milanovic, ha ricevuto un voto da tutti i giudici presenti alla seduta generale, mentre gli altri candidati non ne hanno ricevuto nessuno, secondo quanto precisava il 18 maggio un comunicato della Corte di Cassazione. Alla seduta hanno partecipato 33 dei 35 giudici della Corte e il voto si è svolto a scrutinio segreto. Il Parlamento discuterà la nomina del candidato alla presidenza della Corte dopo che hanno espresso pareri non vincolanti sia i giudici della Corte che la commissione parlamentare Giustizia. Il 31 marzo il Consiglio giudiziario di Stato ha emesso un nuovo invito pubblico, con chiusura il 6 maggio, per presentare delle candidature dopo un primo fallimento della procedura (segue) (Seb)