Croazia: Parlamento respinge candidatura di Djurdjevic alla Cassazione (3)

- Il presidente della Repubblica, Zoran Milanovic, ha insistito in questi mesi sul fatto che la nomina dei candidati è un suo diritto costituzionale e ha proposto Djurdjevic dopo aver scartato tutti i candidati presentatisi al regolare concorso pubblico. La proposta ha trovato la reazione contraria della coalizione di maggioranza, provocando anche uno scontro istituzionale in questi mesi con attacchi reciproci fra il premier Andrej Plenkovic e lo stesso Milanovic. Il mandato del presidente in carica della Corte di Cassazione, Djuro Sessa, scade a luglio. Se il Parlamento non riuscirà a nominare un nuovo presidente della Corte entro tale data, la carica sarà temporaneamente ricoperta dal vicepresidente della Corte suprema, Marin Mrcela. (Seb)