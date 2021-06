Energia: governatore Rostov, con apertura parco eolico Enel regione russa conferma primato nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La regione russa di Rostov sul Don conferma il primato nazionale nella produzione eolica con l'apertura dell'impianto Enel di Azov. Lo ha dichiarato Vasilij Golubev, governatore della regione di Rostov. "La regione di Rostov ha già conquistato il primo posto nella Federazione Russa in termini di capacità installata di generazione eolica, ma non intendiamo fermarci. L'apertura del parco eolico di Azov aggiungerà 90 megawatt di capacità installata e, in totale, quest'anno è prevista la messa in servizio di parchi eolici con una capacità totale di 260 megawatt sul Don. Il nuovo parco eolico avvicina Rostov all'obiettivo di diventare la regione leader della Federazione Russa nell'energia eolica", ha affermato Vasilij Golubev, governatore della regione di Rostov. La centrale è stata messa in esercizio commerciale il primo maggio 2021.