Energia: governatore Rostov, con apertura parco eolico Enel regione russa conferma primato nel settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del parco eolico è stata effettuata da Enel Green Power, una divisione del gruppo responsabile dello sviluppo e della gestione di impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Il parco eolico sarà in grado di generare circa 320 gigawatt l'anno, evitando il rilascio in atmosfera di circa 260 mila tonnellate di anidride carbonica. La centrale è stata messa in esercizio commerciale il primo maggio 2021. Il parco eolico di Azov - dotato di 26 turbine su una superficie totale di 133 ettari - è il primo della sua categoria nel Sistema energetico unificato della Russia, dove è stata introdotta la tecnologia di controllo remoto delle apparecchiature di generazione, che in precedenza in Russia veniva utilizzata solo nelle centrali solari. Il controllo a distanza della potenza reattiva del parco eolico di Azov permette di monitorare le situazioni di emergenza e ottimizzare l'emissione di elettricità nel Sistema unificato, oltre che di razionalizzare ulteriormente lo schema di manutenzione operativa degli impianti eolici senza la necessità di un servizio costante del personale operativo in stazione. (Rum)