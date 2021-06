Roma: Angelucci (Pd), su concorso gestione disastrosa, Raggi rispetti le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le polemiche sulla gestione delle prove per i dirigenti, continua il disastro della Giunta Raggi nella gestione del 'concorsone' del Comune di Roma con l’ annullamento della prova dei funzionari". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci membro assemblea nazionale Pd. "Centinaia di candidati con un caldo cocente - aggiunge - oggi si sono visti prima sospendere e poi annullare la loro prova: una vergogna. Tante persone che per recarsi alla Fiera di Roma hanno speso soldi per il tampone e il viaggio si ritrovano a non sapere quando potranno svolgere il proprio esame. Oltre il danno la beffa. Siamo vicini a tutti loro e chiediamo alla Giunta comunale di trattare con dignità le persone che hanno studiato per mesi. Ora basta. Dopo 5 anni continuano i disastri della peggiore giunta della storia di Roma. Non si capisce come la Raggi possa ricandidarsi sindaco. Le persone non si meritano di essere trattate così, intervengano subito per porre rimedio a questo disastro". (Com)